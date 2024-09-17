商業買賣：MK居停酒店放售 估值2.95億

隨着市場對學生宿舍及人才公寓等需求急增，不少酒店或服務式住宅均改裝作相關用途，反令酒店供應大減，有業主趁機放售旺角長沙街11號MK居停全幢，市場估計物業市值約2.95億元。

該酒店項目透過世邦魏理仕公開招募意向書，截標日期為今年10月9日。物業樓高19層，總建築面積約26,140方呎，提供101個房間，並設戶外空中花園。以上述市值計算，平均每個房間價值約292萬元。

尖沙咀舖賣兩億 該公司香港資本市場資深董事莫旺寧表示，以推售項目提供房間數目為例，預期租金至少有約120萬元。他透露，已成功聯絡數個潛在的營運方，確保新買家可在購入物業後能夠做到無縫交接。資料顯示，該酒店曾於2022年推出放售，當時業主意向價約4億元。

資料顯示，九龍灣商廈第一集團中心G層兩單位，分別以3,500萬元及2,500萬元售出，平均呎價約12,681元及約10,495元。

利嘉閣（工商舖）地產潘榮德稱，承業主委託連租約放售旺角西洋菜南街103至109號地舖，面積約1,000方呎，意向價5,500萬元，呎價約5.5萬元。