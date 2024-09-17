朗賢峯IIA四房價雙破頂
近日豪宅新盤交投活躍，鷹君(00041)的何文田站朗賢峯第IIA期，昨以6,470萬元招標售出兩伙，其中一伙四房戶以雙破頂價沽出。單位為1座20樓B室，實用面積1,433方呎，成交價4,132.9萬元，呎價約28,841元，均創項目開售以來最高。
鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，該項目第IIA期於本月初首度以價單形式開售後，約兩周總成交金額突破3.5億元。
緹外1.9億成交
另外，新鴻基地產(00016)的北角海璇II，最新招標售出第3座8樓A室四房戶，實用面積1,492方呎，連同一個車位以4,780萬元沽出，呎價約32,038元。月內累售10伙，吸金逾4.7億元。
嘉里建設(00683)的石硤尾龍駒道3號緹外，9日內錄第3宗成交，第5座2樓A室分層四房戶，實用面積4,437方呎，以逾1.9億元連兩個車位沽，呎價約43,227元。
中秋節及明天兩日有至少7個樓盤合共發售約41伙，大多屬貨尾盤。盈信控股的灣仔One Wood Road由招標改為價單形式出售，今日推售10伙。
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