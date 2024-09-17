朗賢峯IIA四房價雙破頂

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，該項目第IIA期於本月初首度以價單形式開售後，約兩周總成交金額突破3.5億元。

中秋節及明天兩日有至少7個樓盤合共發售約41伙，大多屬貨尾盤。盈信控股的灣仔One Wood Road由招標改為價單形式出售，今日推售10伙。