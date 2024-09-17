新盤概況：Blue Coast II望下月賣
港島區鐵路盤有望第四季出擊。長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3C期項目Blue Coast II，涉及558伙，昨日舉行啟動儀式，正式委託代理作宣傳，有機會10月開售。
主打兩房三房
長江實業執行董事趙國雄表示，今期項目籌備多時，並非因為即將減息而推盤，將會根據買家接受能力以市價賣樓，絕不會囤積居奇。目前市場有多個樓盤推售，難免造成競爭。但他指，Blue Coast過往銷售成績理想，對今期充滿信心，反而其他樓盤更加需要擔心競爭力。對買家而言，現時市場樓盤選擇多，是適當入市時機。
他續指，當減息周期開始，市場情緒漸轉樂觀，為樓市帶來正面影響。至於集團追差價的行動，相信不會影響是次項目銷情。長江實業營業部首席經理郭子威稱，今期由兩座住宅大樓組成，提供的戶型涵蓋兩房至四房，主打兩房及三房。
該公司營業部助理首席經理楊桂玲指，同系列第3B期Blue Coast於今年4月開售，至今沽571伙，套現逾108億元，平均每伙成交價約1,900萬元，平均成交呎價約25,000元。今期項目預計關鍵日期為2026年2月28日。
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