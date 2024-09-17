新盤概況：Blue Coast II望下月賣

主打兩房三房

長江實業執行董事趙國雄表示，今期項目籌備多時，並非因為即將減息而推盤，將會根據買家接受能力以市價賣樓，絕不會囤積居奇。目前市場有多個樓盤推售，難免造成競爭。但他指，Blue Coast過往銷售成績理想，對今期充滿信心，反而其他樓盤更加需要擔心競爭力。對買家而言，現時市場樓盤選擇多，是適當入市時機。