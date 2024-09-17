業主心息 損手照掟

新界西北連環蝕 原築3年輸228萬 二手業主拒絕再等，美國議息前夕繼續平賣蝕讓出貨。元朗原築套三房單位，減價後剛僅以530萬元售出，約3年帳面勁蝕228萬元。屯門單幢樓麗日閣一個兩房單位，原業主持貨約3年即沽，成交價低於「3球」，單位期內帳面跌價約70萬元。

新界西北近日連錄多宗冧價成交。美聯徐君寶表示，上述原築1座低層C室，實用面積約651方呎，叫價560萬放盤不久，獲區內換樓客洽購，議價30萬元後獲承接，呎價約8,141元。據了解，原業主2021年以758萬元購入，並於2023年曾作內部轉讓「加名」，帳面貶值約30%。

屯門單幢樓貶兩成 祥益黃慶德指，鄰近屯門市中心的麗日閣一個低層E室，實用面積約258方呎，原業主擴大議價空間，再減價10萬元後，獲區內客以270萬元購入自用，呎價約10,465元。他指，原業主於2021年以340萬元購入上址，是次轉手帳面虧損約20.6%。

馬鞍山半新盤近日連錄300餘萬元低價成交。世紀21奇豐蔡蓓表示，其中薈朗2座中層A1室，實用面積約230方呎，開放式間隔，可望海景，放盤約10個月，原先叫價370萬元，獲買家以300萬元承接，累積減幅約18.9%，呎價約13,043元。據了解，原業主於2016年9月購入上址，當時作價313萬元，約8年帳面虧蝕13萬元。

另外，部分近期入市的買家，突然選擇撻訂「縮沙」。市場消息透露，粉嶺碧湖花園一個兩房收租單位，實用面積約400方呎，日前原先減價至299.8萬元沽出，屬項目罕有的「2字頭」成交，惟買家取消交易；單位現以原價360萬元重新放售。事實上，同業主持有另一個同區花都廣場收租單位售出後，亦曾被買家撻訂。

太古城550萬易手 市區方面，藍籌指標鰂魚涌太古城低價成交湧現。中原張光耀表示，屋苑洞庭閣低層E室，實用面積約489方呎，兩房間隔，9月初叫價約630萬元，議價後僅以550萬元成交，呎價約11,247元。屋苑再錄「5字頭」交易，料屬項目今年次低。

香港置業曾家輝指，長沙灣泓景臺1座高層D室，實用面積約492方呎，兩房間隔，叫價約730萬元放售約一個月後，累減約35萬元，以695萬元易手，呎價約14,126元，原業主持貨約5年，帳面虧損約55萬元離場。

美國議息前本港二手市場最新成交