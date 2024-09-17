簡訊一覽

●香港證監會昨日表示，透過簡易程序，與吳國輝、廖天立及李敏滔解決在香港高等法院針對他們的法律程序。他們同意向康佰控股支付約1.92億元的賠償，以分發予該已除牌公司的獨立公眾股東，法院已定於2025年4月2日就各方的和解建議進行聆訊。如獲批准，這將成為已除牌公司以特別股息的方式向獨立少數股東支付的歷來最高賠償額。

●政府統計處昨公布，以當時市價計算，今年第二季香港本地居民總收入按年升8.1%至8,475億元；同期的本地生產總值（GDP）估計為7,573億元，按年升7.6%；本地居民總收入較本地生產總值多出902億元，相當於該季本地生產總值的11.9%，主要是由於投資收益淨流入。扣除其間價格變動的影響後，第2季的香港本地居民總收入按年實質上升6%，而GDP實質上升3.3%。

●政府統計處公布，7月商品整體出口及進口貨量按年分別上升8.7%及6.5%；首7個月分別按年升7.8%及4.1%。另7月商品整體出口及進口價格按年分別上升3.9%及2.8%；首7個月分別按年升4.1%及3.7%。7月輸往越南的整體出口貨量按年升20.4%，內地升16.7%及美國升12.2%，台灣及印度則分別跌8%及27.6%。