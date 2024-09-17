iPhone 16預購不振 首周末僅3700萬部

iPhone 16系列在首周的預購銷量表現遜色。

蘋果公司（Apple Inc.）於上周發布了新一代的iPhone 16系列，儘管即將會加入人工智能（AI）功能支持，但用戶似乎對於幾乎一成不變的設計以及缺乏誠意的升級不感興趣。天風國際證券分析師郭明錤表示，iPhone 16系列的預購銷量在首個周末約為3,700萬部，按年減少12.7%。

郭明錤指出，預購銷量不振關鍵在於iPhone 16 Pro需求表現差過預期，又指其最大賣點─AI功能Apple Intelligence無法隨着新機發售一同推出市場，而是要等待之後才有更新。另外，中國手機市場激烈競爭也持續影響iPhone的需求。儘管iPhone 16 Plus及iPhone 16標準版首周末預購銷量按年增長，惟對整體銷情的幫助依然有限。

他補充，雖然16 Pro配備了潛望攝影鏡頭，而且16系列售價與上一代比維持不變，沒有進取地加價，但這些策略對首周末銷量幫助有限。若果第四季Apple Intelligence發布，與旺季促銷後銷情依然未見改善的話，相信Apple明年會有更激進的iPhone產品策略以提振需求。Apple股價周一早段曾跌3.85%，報213.92美元。