加國或進取減息應對經濟放緩

全球步入減息周期，隨着本周美國聯儲局即將開始減息，其他主要經濟體亦決定跟隨。畢竟當美國開始減息之後，其他經濟體亦可以同步減息而不用擔心貨幣過度貶值，或出現資本外流。加拿大央行行長麥克勒姆（Tiff Macklem）表示，如果有必要會更進取地放寬幣策，以應對經濟放緩。

麥克勒姆指出，隨着通脹壓力緩解，對經濟的風險管理衡量也會有所改變，尤其勞動市場惡化的風險增加，這實在令人憂心。他的言論被外界解讀為加拿大可能會更加進取地減息，有機會在之後的議息會議上大手減息0.5厘。不過，最快的一場議息會議也要等到10月下旬，這段期間的經濟數據仍充滿變數。

另外，本周除了美國聯儲局外，英倫銀行、日本央行亦將會公布議息結果，這些事件都是目前金融市場的焦點所在。

印度經濟望維持8%增長 至於亞洲方面，印度央行行長達斯表示，預計印度未來數年的經濟增長為7.5%，但仍有進一步提升的可能。從中期而言，他相信印度可實現7.5至8%的可持續增長。

印度第二季經濟增長從去年同期的8.2%放緩至6.7%，這加大央行盡快展開減息周期的壓力。他稱，聯儲局或歐洲央行的議息決定確實會對印度帶來影響，但印度的貨幣政策仍將主要取決於國內宏觀經濟、通脹以及增長勢頭與前景。