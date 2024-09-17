日圓兌港元高見5.58算 料再漲2%

雖然昨日是日本敬老節，當地股市休市，但在美日兩國利率預期此消彼長下，日圓兌每美元升穿140重要關口。日圓兌每美元昨日一度觸及139.58水平，是2023年7月以來首次，每百日圓兌港元曾升至5.58算。分析員認為，短期內日圓或再漲逾2%，即每百日圓兌港元有機會挑戰5.68算。

事實上，自7月以來，日圓兌每美元已累彈15%，成為本季度表現佳的十國集團（G10）貨幣。西太平洋銀行的貨幣策略主管Richard Franulovich指出，儘管市場已經消化美國聯儲局偏鴿派，以及日本央行鷹派政策的預期，但現實的市場動態仍會繼續推動日圓上升，未來一至3個月日圓兌每美元或升到137至138之間。

值得留意是，市場反應或會大於預期。例如7月31日當天日本央行將政策利率上調至0.25厘後，導致8月初全球市場動盪，對貨幣、債券和股票等資產生衝擊，日經平均指數8月5日就曾挫達12.4%。

除了利率預期外，日圓近期的強勁反彈，也與套息交易平倉有關，皆因隨着日本與全球主要經濟體的息差收窄，令過往借日圓來投資其他高回報資產的策略吸引力逐漸降低，拆倉潮推動日圓需求和圓匯上升。

日央行或年尾才加息 市場普遍預計本周美國聯儲局議息會議將作減息決定，而日本央行則很有可能在本周議息會議維持現有利率不變，靜待年尾或明年初才有動作。麥格理集團的新加坡策略師Gareth Berry表示，如果美國減息幅度較大，將會進一步推升日圓。不過，即使聯儲局維持預期中的溫和減息政策；又認為隨着時間推移，日本加息趨勢不變，日圓匯價仍有進一步上升空間。