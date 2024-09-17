賀錦麗倘入主白宮 金價望闖一萬美元

黃金價格在各地進入減息周期、弱美元，加上美國大選臨近所造成的政治不穩定下，近期不斷上試高位。現貨金昨日再創歷史新高，一度見每安士2,589.69美元，較上一個歷史高位、上周五的2,586.18美元多近0.5%。有分析師揚言，一旦民主黨候選人賀錦麗當選，金價更較現時漲4倍至每安士10,000美元。

美政府債務恐飆至390萬億 歐洲太平洋資產管理公司首席市場策略師Peter Schiff解釋，賀錦麗若入主白宮，美國政府的債務將幾何級倍增，如果美國每年的債務以4萬億或5萬億美元增長，那麼在她的第一任期內，美國的國家債務總額很容易達到50萬億美元（約390萬億港元）；政府為減債務負擔，可能會債務違約，或任由通脹向上，並且後者效力更大。

他進一步指，美元作為世界儲備貨幣的能力減弱，也成金價突破10,000美元的推手之一，雖較現價多4倍，但這並非難以達到，因為在2001至2011年，金價便曾升逾6倍，由每安士300美元升至1,900美元，本輪升值時間或更短。他諷刺聯儲局以經濟數據作為基礎，但該些數據經常事後調整，倒不如看金價來得重要。今年以來金價累漲逾21%，迭創新高，顯然聯儲局的貨幣政策不夠緊縮所致，本周如果減息將會是另一個錯誤抉擇。

油價跌 股神買油股損手 Schiff的看法或許有點極端，但綜合其他分析指出，雖然短期有獲利回吐壓力，但由於本周減息或大於預期，加上地緣政治風險，短期金價內都易升難跌。技術分析上，除非金價跌破2,564.5美元，否則前景繼續看漲，挑戰2,600美元大關。

被金價強勢比下去的，是國際油價，皆因全球經濟前景不明，加上新能源的應用，皆令油價易跌難升，產油國須設法協商調整供應穩油價。正正由於油價波動，連「股神」巴菲特投資的西方石油也要損手。西方石油提交給美國證券交易委員會（SEC）的資料顯示，自2022年3月以來，巴菲特的投資旗艦巴郡購入的西方石油股份中，有九成每股交易價格接近56美元，考慮到早期以較低成本購入的股份，整體持倉的平均成本約為54美元。然而，近日西方石油股價重挫至每股50.99美元，意味股神手上持貨好可能亦淪為「蟹貨」。

據了解，儘管巴郡還持有85億美元的西方石油優先股，每年可獲得8厘股息，並擁有約8,400萬股的認股權，但這些認股權證的行使價接近每股60美元，經已成為虧損狀態。