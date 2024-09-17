減息利債券優質股

揸現金隨時跑輸 瑞銀籲建組合鎖定回報 美國聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果，目前市場仍未能夠就減息幅度達成共識。芝商所FedWatch工具顯示，預期減息0.5厘的機率略佔上風，但不少大行仍然堅持0.25厘的減息幅度預測。無論最終結果如何，可以確定的是銀行高息存款將會逐漸消失，持有現金的回報率接下來將會跑輸。瑞銀財富管理的研究報告指出，隨着環球央行進入減息周期，投資級別債券、高股息優質股票的回報將更具吸引力。

距離議息結果公布尚有兩日時間，但近期從金價走強、美元走弱的趨勢來看，可以推斷市場資金已經開始重新部署。無論減息步伐快慢，只要方向不變，持有現金所能夠賺取的利息回報必然會逐漸減少。瑞銀建議，投資者可以提前部署不同年期的優質債券（如投資級別企業債），組成一個所謂「階梯式」的債券投資組合，以鎖定高利率。

企業債前景續看俏 摩根士丹利企業信用研究主管Andrew Sheets亦表示，繼續看好企業債，並認為未來6至12個月的前景仍然樂觀。在宏觀背景來看，美國和歐洲的經濟溫和增長、通脹亦相對地緩和；在市場層面，多數公司資產負債表狀況良好，對固定收益的需求仍然強勁，這種利好趨勢不太可能迅速地改變。

股市方面，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson則表示，無論本周減息幅度如何，市場都可能以「避險」為基調開始一系列交易，即風險資產如股票等可能會受壓。

高盛策略師David Kostin亦指出︰「雖然一些投資者認為聯儲局減息的速度將是未來幾個月美股回報的關鍵決定因素，但經濟增長軌迹才是美股最重要的推動力。」

道指早段升118點 換言之，減息幅度最終對美股的影響可能有限。美股3大指數周一早段個別發展，道指曾升118點，報41,512點；標指跌13點，報5,612點；納指跌167點，報17,516點。

雖然利率期貨市場反映本周減息0.5厘機會略高一籌，但仍有不少分析支持0.25厘的減息。巴克萊銀行的研究報告指出，考慮到經濟活動仍然強勁，以及此前聯儲局官員的言論，基本預測仍然是本周減息0.25厘；今年底前累計減息3次，合計減幅0.75厘。

該行預計，聯儲局主席鮑威爾只會暗示未來進一步減息，但不會為未來減息的具體時間與步伐提供任何線索；並且再次重申會根據經濟數據逐次會議作出決定的一貫做法。一旦失業率上升幅度高於預期，不排除加快減息。

嘉信理財香港理財顧問林長傑亦表示，鑑於最近的就業和物價數據，傾向預測本周只減息0.25厘，為未來進一步減息預留空間。

道指年內表現