大摩看好小米受惠晶片價下調

外媒引述印度的監管機構報告指，包括三星及小米等智能手機企業，與亞馬遜（Amazon）及沃爾瑪（Walmart）旗下電子商務公司Flipkart勾結，在印度網站上獨家推出產品，違反當地反壟斷法，偏袒特定賣家、優先展示特定商品及提供大額折扣，損害其他公司利益。

印度當局在報告中提到，在調查期間，亞馬遜和Flipkart故意淡化獨家發布產品的指控，但官員們發現這種做法猖獗。外界認為小米有可能再面對印度的打壓。

不過，大摩指出，晶片是手機的主要部分，拖累小米手機毛利率由去年第三季的16.6%，跌至今年第二季的12.1%。如果晶片價格在未來幾個季度開始修正及見頂，將利好小米手機毛利率表現，並有可能復甦。

估推新車帶動股價 該行預期，小米未來6至7個月或會推出新款電動車，第一款電動車已證明小米產品的認受性，估計新車將亦會成功，有望成為股價下一個催化劑，並推動估值重估，維持「增持」評級及26元目標價。

另國家金融監督管理總局重慶監管局核准重慶小米消費金融開展資產證券化業務資格，認為小米消金應嚴格遵守相關規定，加強全面風險管理，履行訊息登記程序，持續完善訊息管理系統，有效防範各類風險。