快手股價漲逾4% 券商嗌買

以用戶為方向 實現高質增長 該公司今年第二季的DAU達3.95億，而平均月活躍用戶（MAU）約6.92億。程氏指出，公司今年明確要以用戶為方向，並為此完善內容、產品及流量體系，以好的內容、產品及合理的流量機制，實現健康及高質素的增長，同時會透過人工智能（AI），提升用戶的體驗。

高盛指出，快手將專注透過規模、保留客戶及收入來提升增長，例如擴大客戶群及挽留高質素客戶，並進一步實現多業務的變現能力及協同化目標，而內容和社區差異化仍然是其重要優勢。另引述公司管理層預期，受惠於收入組合改善，以及伺服器和寬頻成本下降，中長期的毛利率能提升至60%以上，而嚴謹的經營支出亦有助提高經營利潤率。

該行又指，快手將持續專注在本地服務業務方面，並將重點放在低線城市或高線城市的郊區，同時擴張用戶群。另外，海外業務經重組後，目前以巴西業務為主，並料2025年達收支平衡，予其目標價67元。

招銀國際則認為，快手用戶生態健康發展，而公司內循環廣告商業化效率持續提升，外循環廣告受惠於短劇、小遊戲、小說等行業的增量需求，維持韌性增長。在毛利率及銷售費用率優化，公司未來經調整淨利潤率有望提升至20%以上，目標價92元。

富瑞看好快手的全方位平台行銷解決方案，可協助商家將商品交易總額最大化，客戶滲透率及平均消費額分別可較去年同期增加25個百分點及20個百分點，目標價為70元。