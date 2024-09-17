大行紛削華今明年經濟增長預測

內地近日公布的8月經濟數據遠遜預期，多家投資大行隨即下調內地今明兩年經濟增長預測。其中，高盛及摩根士丹利均下調內地今年全年經濟0.2個百分點，至4.7%及4.6%，花旗亦將今年經濟增速預測由4.8%下調至4.7%。

高盛更直言，內地經濟全年未能實現「5%左右」目標的風險正在上升，因此估計內地未來需要推出更多寬鬆措施。

高盛指救樓市措施未見效 要留意，內房市道持續積弱同樣是一眾大行下調經濟展望的「導火線」。高盛狠評，8月房地產活動持續受壓，反映上一輪的樓市寬鬆措施未見成效。

摩根士丹利提及，觀乎上月工業生產及零售兩大數據僅升4.5%及2.1%，主要是受水泥等非金屬礦產，以及家具和裝飾的表現拖累，反映內房市場持續下滑。不僅如此，該行亦認為上月內房和地方政府融資平台的去槓桿化速度，已經超越增量寬鬆的力度。

整體而言，該行認為，由於螺旋式通縮導致的消費需求下跌趨勢持續，所以不僅下調內地今年經濟增長預測，明年相關數字亦降至4.2%，又料中央未來只能透過財政政策緩慢支持住房和社會福利等項目。

野村則分析，內地經濟有可能面臨第二波衝擊，若然外界覺得第一波衝擊是來自住房及需求端，第二波衝擊應該由地方政府引爆，所以該行建議中央要直接由源頭，即直接用資金來穩定房地產市場堵塞問題根源。

花旗：需求放緩削弱產出 至於另一大行花旗，最新除了下調內地今年經濟增速預測，明年預測亦由4.5%降至4.2%，並指上月經濟活動數據令人擔憂，需求放緩將影響供應側及削弱產出。

另邊廂，正當外界憂慮內地經濟於年底前繼續受內需及內房拖累，國家統計局昨公布的上月工業發電量則有所加快。

8月規模以上工業發電量按年增長5.8%，至9,074億度，增速比7月份加快3.3個百分點，至於首8月相關發電量按年增長5.1%，至62,379億度。

此外，有外媒提及隨着人民幣匯率近期明顯反彈，大大削弱境外機構通過掉期市場套息的熱情，昨日離岸及在岸人民幣兌每美元同樣在7.09算爭持；每百港元兌91.01元人民幣。國家金融監管總局最新印發《關於加強銀行業保險業移動互聯網應用程序管理的通知》，要求金融機構落實移動應用備案、網絡安全等監管要求。

投行下調內地經濟增長預測