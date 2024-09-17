羅兵咸中國續投資 確保業務發展

最新獲委任為該會計師行中國區主席何睦妮（Hemione Hudson）據報在信中承諾，全力以赴與各員工並肩作戰，未來幾周將和管理團隊就下一步計劃與員工進行更多溝通，例如對業務進行變革以及加強企業文化建設。

至於上任僅3個月的中國區主席李丹，據悉已辭任，但會留在事務所工作。他在函件中表示，將全力支持何睦妮的工作。

最少60企結束合作 該會計師行上周被監管當局罰停業6個月，並且被罰合共4.41億元人民幣。據統計，今年3月18日以來，至少有60間公司結束與普華永道的合作，當中包括36間A股上市公司和7間香港上市公司，單是上周六一天便有5間基金公司與該會計師行結束合作關係。