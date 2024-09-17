投行估內地月底再救樓市
樓價跌足14個月 內房股普遍受壓
儘管內地今年持續加大拯救樓市力度，惟內房銷售仍未見起色。上月70大中城市樓價指數據測算按年跌5.3%，續創逾9年最大跌幅，按月計更跌足14個月，再跌0.7%。至於一線城市新建商品樓價按月及按年跌幅分別為0.3%及4.2%，其中，北京、廣州、深圳樓價按年各跌3.6%、10.1%及8.2%，4大城市僅餘上海錄得升幅，按年上升4.9%。
摩通下調今年銷售預測
美資大行摩根大通最新發表報告，認為內地首8月的房地產數據，反映內地由銷售、建築活動以至樓價均表現疲弱，所以下調今年內房數據預測，住宅銷售由按年跌17%調整至跌20%，新開工量則由跌18%調整至跌20%，而竣工量由跌10%修訂至跌15%。
該行又認為，若然缺乏進一步的政策支持，內房下行風險依舊存在，惟同時補充由於相關惡化程度超出預期，所以估計中央有可能於9月底前推出更強的政策扶持。
摩根士丹利指，傾向物管股多於發展商股，因物管股的自然增長及股息率可持續性更好，偏好華潤萬象生活及保利物業。
企業消息方面，近期萬科加速向銀行借貸周轉，最新公布早期向華商銀行深圳分行申請貸款6億元（人民幣‧下同），期限為5年，目前已完成提款，貸款餘額5.95億元。集團控股子公司中山市萬星房地產以持有的中山市星光都會房地產60%股權，深圳匯成巨豐實業以持有的中山星光都會40%股權，為有關借款提供相應質押擔保。
高院准賣許家印物業還債
另邊廂，香港高等法院昨日批准中國恒大(03333)債權人可以拍賣出售創始人許家印的位於尖沙咀柯士甸道祥景樓一單位，所得款項以償還和信恒聚投資控股中心的部分債務。庭上透露該物業現時市價為496萬元。回顧恒大今年初因資不抵債被勒令清盤後，中信集團旗下和信恒聚早前入稟高院，要求許家印要在限期內償還約53.18億元債項，以及9,100港元押記令申請費用，否則要接管及出售所持有的物業。
弘陽地產(01996)昨公布，在若干優先票據持有人的支持下，高等法院已於9月16日批准由呈請人紐約梅隆銀行倫敦分行與公司共同提出的延期申請。該呈請的聆訊現延期至2025年3月31日。
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