投行估內地月底再救樓市

樓價跌足14個月 內房股普遍受壓 儘管內地今年持續加大拯救樓市力度，惟內房銷售仍未見起色。上月70大中城市樓價指數據測算按年跌5.3%，續創逾9年最大跌幅，按月計更跌足14個月，再跌0.7%。至於一線城市新建商品樓價按月及按年跌幅分別為0.3%及4.2%，其中，北京、廣州、深圳樓價按年各跌3.6%、10.1%及8.2%，4大城市僅餘上海錄得升幅，按年上升4.9%。

摩通下調今年銷售預測 美資大行摩根大通最新發表報告，認為內地首8月的房地產數據，反映內地由銷售、建築活動以至樓價均表現疲弱，所以下調今年內房數據預測，住宅銷售由按年跌17%調整至跌20%，新開工量則由跌18%調整至跌20%，而竣工量由跌10%修訂至跌15%。

該行又認為，若然缺乏進一步的政策支持，內房下行風險依舊存在，惟同時補充由於相關惡化程度超出預期，所以估計中央有可能於9月底前推出更強的政策扶持。

摩根士丹利指，傾向物管股多於發展商股，因物管股的自然增長及股息率可持續性更好，偏好華潤萬象生活及保利物業。

企業消息方面，近期萬科加速向銀行借貸周轉，最新公布早期向華商銀行深圳分行申請貸款6億元（人民幣‧下同），期限為5年，目前已完成提款，貸款餘額5.95億元。集團控股子公司中山市萬星房地產以持有的中山市星光都會房地產60%股權，深圳匯成巨豐實業以持有的中山星光都會40%股權，為有關借款提供相應質押擔保。

摩通對內房及物管股最新目標價