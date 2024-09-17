星研改革監管 增股市競爭力

亞洲地區經濟發展形勢向好，企業融資需求大，為減少地緣政治風險，企業傾向留在區內市場進行融資，故區內資本市場的競爭日趨激烈，紛紛進行改革以提升競爭力。月初傳來新加坡金管局將成立一個特別工作組，以提振低迷的股票市場，外媒昨引述負責該工作組的財政部第二部長徐芳達稱，準備對監管結構進行「大膽改革」，以重振股市！

正探討簡化IPO 徐坦言，考慮到其他交易所面臨的全球各種阻力，以及日益激烈的競爭，重振新加坡股市並非一件易事，但當局準備作出改變並嘗試新點子，因為如果不嘗試，成功機會是零；並稱當局正探討簡化首次公開招股（IPO），以及第二上市發行人的招股說明書披露要求，另新加坡金管局還將考慮取消對所有零售客戶的部分限制。

其實，早在新加坡動手檢視股市競爭力前，港府早在去年8月已成立「增強股票市場流動性專責小組」，檢討影響市場流動性的因素。惟外媒引述經濟學人智庫（EIU）上周發表的白皮書指，香港將愈來愈依賴中國市場，雖然可能仍然是一個重要的區域中心，但其作為全球金融中心的地位將在未來幾年嚴重削弱，而受益者之一正是新加坡。同時，印度和日本也受惠於國際投資者採取的「中國加一」策略，透過將投資組合擴大到其他有前景的亞洲市場來對沖中國的風險。

總括而言，EIU認為，日本和印度的資本市場將在未來幾年繼續蓬勃發展，而新加坡將吸走大部分離開香港的金融業務。