港澳金管局將建聯網啟動債市互通

香港金管局和澳門金管局聯合宣布，為促進港、澳兩地債券市場的發展，香港金管局的債務工具中央結算系統（CMU）將與澳門中央證券託管系統建立直接聯網，正式啟動時間和具體安排將適時公布。屆時，香港投資者將可透過其在CMU的帳戶交收、結算及持有在澳門中央證券託管系統進行託管的債券，澳門投資者亦可透過其澳門中央證券託管系統的帳戶交收、結算及持有在CMU進行託管的債券。

香港金管局總裁余偉文表示，近年該局逐步與鄰近多個金融市場建立互聯互通機制，加強區域合作，為各類金融業務，特別是人民幣業務的發展引進更多機遇，提供境內外投資者更多樣化的投資產品，並進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力。

在此基礎上，推動港澳兩地債券市場基礎設施互聯互通，是粵港澳大灣區金融市場協同發展的重要體現，並能發揮CMU作為超級聯繫人的作用，發展成為亞洲的國際中央證券託管平台。

夥杜拜辦氣候金融會議 另一方面，香港金管局與杜拜金融服務管理局在香港合辦氣候金融會議。余稱，香港是亞洲區內最大的國際綠債發行地，區內所有國際綠債發行之中有三分之一來自香港，而過去幾年香港在綠色和可持續發展債券及貸款有急速增長，3年間香港在該方面的總債券及債務發行由110億元增至500億元。

余提到，金管局5月發表香港可持續金融分類目錄，便利業界在發展綠色及可持續金融時作出有根據的決定，現階段香港分類目錄涵蓋發電、交通運輸、建築，以及污水與廢物處理4個行業下12項經濟活動，下一步冀進一步擴展到香港其他行業，其次是將該分類法擴展到轉型活動。金管局正與一些國際組織合作，嘗試提出產業路徑，希望能在明年初就能源、資訊及通訊科技等領域提出一些原型，並在明年內推出。