新資本投資者入境接逾500申請

投資推廣署表示，新資本投資者入境計劃（CIES）持續反應熱烈，自3月1日推出至9月13日，接獲查詢有逾5,000宗，接獲申請有逾500宗，預計可為香港帶來的投資金額逾150億元。

47宗已投資3000萬 其中，已獲核實符合淨資產規定的申請（即申請人已證明在遞交申請前兩年擁有不少於3,000萬元的淨資產）有448宗；已獲核實符合投資規定的申請（即申請人已在6個月限期內完成在港3,000萬元投資）有47宗。

投資推廣署署長劉凱旋表示，CIES的申請數字升幅反映高淨值人士對香港充滿信心，當中吸引經驗豐富的商人和創新企業家，增強香港資產及財富管理業的發展優勢。另外，該署公布，CIES的申請人現可經網上提交淨資產審查及投資規定審查的申請表格，署方會在10月15日或之前繼續接收申請人以紙本形式提交淨資產審查或投資規定審查申請表格，以減省填寫紙本申請表的時間。而申請人於提交淨資產審查或投資規定審查的網上申請表格前，須自費聘用《會計及財務匯報局條例》（香港法例第588章）所界定的執業會計師，以發出履行規定文件協助證明申請人符合CIES下的相關規定。

新計劃下，合資格申請人需為外國居民或有外國永久居留身份的中國籍人士，並須投資最少投資3,000萬元於獲准的資產。入境事務處自6月起，已批出首批共3宗CIES簽證，這些申請已在3個月內完成申請審批並獲正式批准，相關人士亦已完成在港投資3,000萬元的要求。