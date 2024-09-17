港股缺北水乾升 成交7個月低

內地中秋節假期，北水「缺席」下，昨日港股成交較上個交易日大縮46%至不足480億元，是7個月來最少。恒生指數連升3日，收市揚53點，重上50天線（現處17,408點）。瑞銀表示，中資科技行業具備由下而上的驅動力，且估值不高，仍然上行空間。

恒指昨日低開116點後，最多跌192點，低見17,177點，其後跌幅逐步收窄，最終以全日高位收市，報17,422點，全日成交僅479.99億元。國企指數漲18點或0.31%，報6,090點；科技指數升17點或0.51%，報3,497點。

瑞銀指出，投資者於今年第二季業績公布後，對中資科技股利潤率可持續性等有不少問題。不過，發現自今年下半年以來，行業整體競爭有所緩和，認為相對高的網上滲透率、需求放緩和較低的投資報酬率，促使參與者重新審視增長策略。

國際信貸評級機構標普亦調高美團的信貸評級至「BBB+」，展望「穩定」，指就算內地經濟疲弱，該企核心本地商務業務的強勁勢頭可以持續。

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，周初北水暫停，相信大市短期將偏靜，恒指料在17,000至17,500點上落為主，待美國減息塵埃落定以及北水回歸後，港股才有望出現突破。

瑞銀對中資科網股最新評級