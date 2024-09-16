匯通天下：日圓短線料有下跌壓力

美匯指數截至9月12日的5個交易日累升0.3%，曾觸及101.84後回落。雖然市場認為美國總統參選人賀錦麗上周在辯論中表現較好，但料選情在未來數周維持緊湊，市場仍未準備好為特朗普敗選部署。

上周美國公布的消費物價指數（CPI）及生產價格指數（PPI）符合美國聯儲局對減息保持謹慎的立場，美國減息空間短期內難大幅升溫，預期本周宣布減息0.25厘，該局的行動亦應符合市場預期。

美匯指數或重返102 目前整體環境仍支持美元策略性回升，初步阻力或在3月及8月5日低位的102.16至102.36，升穿後可再試55天線103.18，200周線及去年2月、3月及12月低位100.42至100.79水平支持力較強。

日圓匯價上周升幅是七大工業國貨幣中唯一一隻跑贏美元，料日圓兌每美元交易區間或由早前提及的146至152，下移到140至146水平。日本央行取態愈趨「鷹」派，委員中川順子上周言論與行長植田和男近期相若，如果通脹和經濟數據繼續符合當局7月所作的預測，日本央行或仍會加息。

此外，美國與日本的10年期國債息差，由今年4月高位3.8厘迅速收窄至最近約2.8厘，令美國國債價格相對日本國債不再便宜，或令日本退休基金和壽險企業在下一輪套息交易（以日圓作融資貨幣）拆倉，並轉為購買日本本地債券。

不過，市場普遍預期日本央行本周舉行的議息會議維持利率不變，以及不會有能重大影響市場的新資訊，配合美元有望出現技術性回升，故日圓短線有機會再度下行，日圓兌每美元初步支持在143至143.5水平，故不建議投資者在現水平追買日圓。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪