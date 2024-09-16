股市估市：港股成交弱 勿輕言見底

港股上周五做好，恒生指數曾升300點，惟內地A股對港股明顯有所拖累，最終指數全日僅升128點，而全周計更跌75點，連跌兩周。技術上，恒指似有短期觸底迹象，過去數個交易日均呈陽燭，且當中有兩日成交逾一千億元，似乎有喘穩之勢。

然而，踏入9月，整體大市成交似乎未見太大起色，港股成交上周五更加回落至只有889億元，而7月及8月亦分別只有985億元及955億元，目前判定港股以及指數見底仍言之尚早。指數上方較大阻力為17,500點之平均線密集區，下方齊頭關口17,000點則為主要支持。

鐵塔派息政策穩定 截至今年6月底止半年度，集團營業額上升3.8%，至482億元（人民幣‧下同），當中佔總營業額78.7%的主營塔類業務僅增1.3%，至379億元；6月底集團手頭現金40.49億元，淨債務總額819.36億元，資產負債比率38%。

過去4個年度，中國鐵塔的派息政策相對穩定，派息比率維持在60至70%之間，現價息率達5.5厘。

集團股價自1月份觸底後反覆回升，6月曾升至1.05港元的高位，其後在0.9至1港元之間上落，其穩定的派息政策以及平穩股價，對資金有一定吸引力；長線而言，其股價自2020年後已逐步打下圓式形態，由於鐵塔業務本質預見度高，減息周期下自可吸引資金，股價料可緩速上揚。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）