板塊分析：美勢啟動減息 吼實兩板塊

美國聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果，目前芝商所FedWatch工具按市場期貨利率反映，本次減息0.25厘的概率仍有50%。究竟美股在減息期下有何受惠機會？

首先，醫療保健行業是大贏家。往績顯示，在首次減息後的3個月、6個月和12個月，醫療保健行業的漲幅分別達到16.8%、26.1%和35%，這令人矚目的增長趨勢充分說明投資者對醫療保健股的高度信心。

醫療保健股攻守兼備 醫療保健行業的強勁表現可能源於其防禦特質，以及在經濟不確定時期人們對健康的持續關注。即使在經濟低迷時期，人們對醫療服務和藥品的需求仍然穩定，甚至可能增加，這使得該行業成為投資者眼中的避風港。

另一個值得關注的，是必需消費行業。此板塊在減息環境中也表現出色，但其增長軌迹略有不同。數據顯示，必需消費行業在首次減息後3個月、6個月和12個月的漲幅分別為8.7%、16.2%和27.6%。值得注意的是，該行業的漲幅雖然在初期相對溫和，但隨着時間推移逐步擴大。

必需消費股防禦力強 這種穩健增長特性，凸顯必需消費行業的防禦性質。即使在經濟不景氣的時期，人們對基本生活必需品的需求仍然保持穩定，這使得該行業成為投資者在不確定時期的理想選擇。

與之相反，同樣是消費行業，非必需消費行業在減息環境中的表現則相對疲軟。往績數據顯示，該行業在首次減息後3個月出現1.2%的負增長，雖然在6個月和12個月後有所回升，分別達到2.9%和10.6%的增長，但仍遠低於醫療保健和必需消費品行業的表現。這種相對較弱的表現反映投資者對經濟前景的擔憂，特別是對消費者可能減少非必要支出的預期。

總括而言，在即將到來的聯儲局減息周期中，投資者可能會更青睞醫療保健和必需消費行業。這些行業不僅在歷史減息周期中表現出色，而且具有相對穩定的業務模式和良好的抗風險能力。醫療保健業的強勁增長潛力和必需消費行業的穩健表現，使它們成為投資組合中的重要考慮對象。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）