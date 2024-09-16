商舖市況：尖沙咀舖空置率降8個月

8月香港商舖租賃交投回落，主要地區空置略為上升，不過，尖沙咀舖位空置率逆市下有改善，已連續8個月回落，按年下跌約1.99個百分點。

中原（工商舖）商舖租賃部何潔釵表示，該行資料顯示，尖沙咀舖位吸納情況理想，空置率持續下降至上月約7.85%，按月下跌約0.05個百分點，為自去年12月後連續錄得跌幅。而比較去年同期約9.84%，是各主要地區同期跌幅最大。

其他核心區如中環、銅鑼灣及灣仔最新空置率按月均錄得升幅，介乎約0.03至0.11個百分點不等，而旺角錄得約7.99%，按月微升約0.02個百分點。新界區方面，元朗及荃灣分別錄得約4.36%及4.62%，按月增約0.17個百分點及約0.11個百分點；元朗按年升幅約1.01個百分點。

租賃額按月升6.7% 另外，8月商舖租務成交量及金額，分別錄約278宗與約3,271萬元，按月下跌約11.5%及上升約6.7%。相信是由於踏入暑假末段，不少商戶已完成落戶計劃，不過，受惠多宗大額時裝店租賃帶動，整體成交金額有所上升。