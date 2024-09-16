銀主拍賣：緹岸3伙低至180萬推

屯門掃管笏為半新盤重災區，區內緹岸有3個銀主單位一口氣透過拍賣放售，其中一個低於「兩球」推拍，較原業主買入價平約58%。

環亞物業拍賣下周將推拍上述項目多個銀主盤，當中以2期5座中層M室開價最低，屬開放式間隔，實用面積約222方呎，拍賣價僅180萬元，呎價約8,108元，較原業主2020年買入價約428.2萬元，低逾248萬元，當時呎價高逾19,200元。

同期數5A座高層R室，實用面積約372方呎，兩房間隔，推拍價280萬元，呎價約7,527元。現時開價較原業主逾4年前買入價，低出約54.6%。該屋苑1期2A座中層B室一房戶，銀主拍賣開價250萬元，呎價約8,013元，較之前原業主購入價也低約56.6%。

山麗苑未補價98萬翻拍 此外，忠誠拍賣於本周四推出約20項物業，當中包括同區上源5A座低層D室銀主盤，實用面積約504方呎，減價12萬元，以368萬元翻拍，呎價約7,302元。單位銀行估價約442萬元，開價低約16.7%。原業主以約626萬元買入，拍賣價低約41%。

同場推拍粉嶺新居屋山麗苑A座高層2室銀主單位，實用面積約292方呎，於未補價第二市場開價98萬元翻拍，呎價約3,356元，較之前累減40萬元。資料顯示，今年5月屋苑一個低層同面積單位，以約150萬元沽。