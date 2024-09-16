啟德海灣1期加推12伙
新盤減價潮未退，嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，繼續分批減價，新近再度加推12伙可享限定折扣的單位，包括6伙一房及6伙兩房單位，可享最高31.75至35.75%折扣，折實平均呎價約16,237元，新售價於本周三生效。
上述單位折實價487.4萬至707.3萬元，呎價約15,928至16,411元。售價及呎價最低均為2A座1樓G室，實用面積306方呎一房戶，較去年10月賣平約101萬元或約17%。
嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，香港銀行已紛紛降低存款利息，按揭利率或將減低，料用家自住供樓逐漸好過租樓。
港島南岸3C期部署登場
全新盤方面，長實集團(01113)香港仔黃竹坑站港島南岸第3C期項目，於今日舉行啟動儀式，預計公布推售部署。今期提供558伙，並於去年12月已獲批出預售。
此外，宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，新近再錄4宗終止交易，涉及總成交金額共2,603.9萬元。發展商下調售價後安排於本周三重售，包括26樓B室，實用面積210方呎開放式戶，最新折實價458.8萬元，呎價約21,848元。
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