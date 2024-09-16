七成藍籌盤呎價跌

太古城三房僅萬元 新都城月挫8% 業主群起劈價、蝕讓出貨，拖累樓價持續回落。綜合市場資料，10大屋苑9月上半月成交平均實用呎價，佔70%按月下跌。鰂魚涌太古城三房單位成交呎價，最新回落至僅約一萬元價位。將軍澳新都城單位，單日連錄減價逾100萬元成交，平均實用呎價按月跌逾8%。

中原張光耀表示，上述太古城華山閣低層F室，實用面積約685方呎，7月叫價770萬元，累減51萬元，周末期間以719萬元沽出，呎價約10,496元，屬平價成交。資料顯示，屋苑對上呎價僅約一萬元的成交，為樓齡最高的一期太湖閣低層兩房戶，7月成交呎價約10,331元。

太古城9月暫錄約8宗買賣，按月跌約27.3%，同期平均實用呎價下挫約6.7%至約13,226元，屋苑出現持貨約11年的蝕讓。該行趙鴻運指，單位為北海閣中低層G室兩房戶，實用面積約572方呎，累減121萬元，獲用家以779萬元購入，呎價約13,619元。原業主2013年1月以870萬元購入，帳蝕91萬元，貶值約10.5%。

黃埔花園交投縮80% 紅磡黃埔花園本月交投量按月大跌約80%，只暫錄約一宗買賣，成交呎價不足9,000元，平均實用呎價即被拉低，按月急瀉逾30%。其次，新都城9月暫錄約5宗買賣，與上月同期相若，平均實用呎價則由約12,854元，下跌至約11,805元。

美聯黃少明稱，新都城近期成交，包括3期2座高層套三房收租單位，實用面積約626方呎，放盤不足兩個月，劈價111萬元，成交價739萬元，呎價約11,805元。另一伙2期10座中層D室兩房戶，今年初叫價650萬元，減價至538萬元售出，累積減幅約17.2%，呎價約12,200元。

樓價下跌，準買家議息前加快入市，中原指，10大屋苑過去周末錄約15宗買賣，按周多約87.5%，屬今年3月下旬至今約半年新高。但資料顯示，同批屋苑9月上半月暫錄約53宗成交，按月少約一宗，期內4個項目交投回落，鰂魚涌康怡花園及鴨脷洲海怡半島，按月跌幅均達40%。

沙田中心傳售三球 除藍籌屋苑外，其他二手盤近期都要蝕讓才有承接。世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山天宇海6B座低層D室，實用面積約725方呎，套三房間隔，放盤5個月，減價37萬元，以823萬元成交，呎價約11,352元。原業主於2017年7月以835萬元購入，約7年帳面虧蝕12萬元。

沙田中心再錄做價「3字頭」買賣。市場消息稱，該盤海寧大廈一個低層單位，市傳僅以約338萬元售出，呎價約11,736元。資料顯示，同座更低層同室單位，去年做價達428萬元，是次成交低逾20%。

10大屋苑9月上半月交投表現