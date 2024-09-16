簡訊一覽
●外媒引述消息指，印度的反壟斷監管部門的調查報告顯示，包括小米集團(01810)、三星電子等一眾手機公司，與電商平台亞馬遜、Flipkart合謀，在這些平台上推出獨家銷售產品，觸犯了反壟斷法。
●新加坡主權基金淡馬錫據報即將達成協議，收購私募投資企業黑石集團旗下VFS Global約20%股權。外媒報道稱，淡馬錫和黑石正在敲定交易的細節，這場交易將會使VFS估值達到70億美元。VFS成立於2001年，主要為各國政府提供處理護照申請和簽證領事服務的行政解決方案。
●螞蟻集團旗下全資子公司上海雲瑒企業管理諮詢有限公司，據報已收購好大夫在線的實體公司互動峰科技（北京），持股比例達100%。
●正乾金融控股(01152)公布截至6月底止半年業績，期內收入按年減少12.44%至3.29億元；純利按年減少42.96%至948.8萬元；不派中期息。
●越秀交通基建(01052)披露7月的營運資料，大部分項目車流量、路費收入按年倒退。其中，貢獻最多收入的廣州北二環高速路費收入為9,705.6萬元（人民幣‧下同），按年減7.8%；合營項目虎門大橋收入按年跌24.1%，至8,195.5萬元。
●江西銀行(01916)非執行董事喻旼昕因為工作調整，於上周六向董事會提交辭呈，並已即日生效。
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