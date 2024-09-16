●新加坡主權基金淡馬錫據報即將達成協議，收購私募投資企業黑石集團旗下VFS Global約20%股權。外媒報道稱，淡馬錫和黑石正在敲定交易的細節，這場交易將會使VFS估值達到70億美元。VFS成立於2001年，主要為各國政府提供處理護照申請和簽證領事服務的行政解決方案。