太陽能電價降逼近煤電

太陽能的經濟性當然不應只看電價，而是要綜合考慮建設及營運成本，因為上市公司電價也受市場供需影響。不過，中國電力太陽能電價之所以連年下降，正是因為無補貼項目佔比增加，可見太陽能電力的經濟效益確有提升，這也是太陽電設備需求的主要利好因素。