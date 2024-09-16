太陽能電價降逼近煤電
中國電力(02380)中期業績還透露出新能源產業一個重要趨勢，就是太陽能的電價幾乎拍得住煤炭發電。
該企今年上半年太陽能平均上網電價約為每度0.4元（人民幣‧下同），比風電便宜，亦只是比煤電高2.18%，比5年前縮窄81.76個百分點，天然氣發電最貴，每度0.635元。由於本港沒有足夠地方開發太陽能電站和風力發電場，減碳目標只好靠昂貴的氣電，中電控股(00002)首席執行官蔣東強早前稱會考慮增加從內地輸入電力，也是出於香港綠電供應的樽頸。
太陽能的經濟性當然不應只看電價，而是要綜合考慮建設及營運成本，因為上市公司電價也受市場供需影響。不過，中國電力太陽能電價之所以連年下降，正是因為無補貼項目佔比增加，可見太陽能電力的經濟效益確有提升，這也是太陽電設備需求的主要利好因素。
裝機供應商隨時蝕錢
大和分析師葉捷賢稱，按目前進度，中國今年要增加250吉瓦（GW）的太陽能裝機沒有問題，但不一定利好設備等上游廠商，因為中國的需求並非「有效」——好一批項目賺不了錢，又隨時令供應商蝕錢。他又相信，也許是太陽能設備海外銷情不順，廠商不得已在內地傾銷。
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