降雨增影響太陽能

水電站不易擴張，經營三峽大壩的長江電力，早前被大和把投資評級下調至「跑贏大市」。大和表示，長江電力今年基本面很強，現金流和每股盈利的前景都很明朗，且股息回報率相對10年中國國債孳息率保持距離，但公司沒有水電發展計劃，就算湖北葛洲壩、川滇交界向家壩和雲南溪洛口水電站都有提高產能的計劃，加起來充其量是現有產能的3%左右，增長的空間有限。