水電賺錢能力睇天氣
內地今年降雨充沛，中國電力(02380)今年上半年經營溢利按年飆66.71%，其中25.33個百分點就是由水電貢獻，水電業務從稅後盈利層面更是扭虧為盈，管理層調高今年水力發電量指引4.9%，如同把全年增長指引提高到76至85%。然而，這間被大和評為中資電力股首選的公司，也需要應對可再生能源業務的挑戰，畢竟水電今年發財某程度上是特殊情況。
降雨增影響太陽能
水電站不易擴張，經營三峽大壩的長江電力，早前被大和把投資評級下調至「跑贏大市」。大和表示，長江電力今年基本面很強，現金流和每股盈利的前景都很明朗，且股息回報率相對10年中國國債孳息率保持距離，但公司沒有水電發展計劃，就算湖北葛洲壩、川滇交界向家壩和雲南溪洛口水電站都有提高產能的計劃，加起來充其量是現有產能的3%左右，增長的空間有限。
降雨量會影響太陽能。港華智慧能源(01083)提到，上半年陰雨天多，拖低發電量和每度電的毛利，並將全年太陽能上網電量指引減半至0.5吉瓦，發電量指引降約13%至16.5億度。
中國電力似乎亦不認為可以持續靠暴雨發達。大和引述該企管理層稱，上半年可再生能源棄電率達一成，新疆、甘肅、寧夏和山西是重災區，準備將發展焦點轉向沿海地區的陸地和海上風力發電站，目前有23吉瓦的可再生能源電力項目儲備，等於6月底非煤電力機組的6.17%，其中17吉瓦是風電。
該企又認為，中央近日制訂今、明兩年「可再生能源電力消納責任權重和重點行業綠色電力消費比例目標」，以及「支持電解鋁行業節能降碳關鍵技術攻關和重大示範項目建設」，均為消化可再生能源電力、降低「棄電」的強效政策，尚有同類政策在制訂。
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