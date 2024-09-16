綠能發電盈利具挑戰

大唐新能源料跑輸大市 然而，大和分析師葉捷賢指出，華能次季純利實際上按年倒退30%，問題正是可再生能源業務，期內風力和太陽能每度電利潤按年瀉約24%，可再生能源電價受壓，以及「棄電」（電力過剩，未能進入電網銷售）等憂慮正成為現實。

華能稱，下半年內地煤炭供需「整體平衡」，但煤炭降價壓力持續向電價傳導，電力批發和零售市場「穩價」難度上升。更甚者，新能源電力加速進入市場，綠電需求增長，購電結構差異對零售電價影響愈來愈大，電力現貨市場建設加速推進，競爭更複雜。

潤電過半盈利來自可再生能源，可是上半年相關核心利潤率按年縮5.66個百分點至42.23%，風力及太陽能電站的平均利用小時各跌9.5%及3.7%。中國電力也承認：「在清潔能源產能持續增長的過程中，仍存在棄電和間歇性問題等挑戰」，但「中國政府出台了一系列政策和行動方案，旨在提高電網的靈活性及增強綠電的消納能力。」

不過，葉捷賢在評論華能的報告提到，就算煤價今年難以看漲，下半年也未必有煤價下跌推動盈利顯著上升的情況。華電則稱，國家為緩解煤電企業經營壓力，已出台金融優惠、電價調節、能源保供特別債和煤炭優質產能核增、保量控價擴能等紓困政策，可是隨着能源結構加速向綠色低碳轉型，「煤電機組低利用小時、低負荷運行、低電量增幅態勢明顯」。

葉捷賢