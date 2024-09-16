綠能發電盈利具挑戰
北方使用量受壓 產能過多損價格
推動人類經濟發展的煤炭發電近年因環保思潮興起慘遭嫌棄，更有金融機構喊過某年不再為其融資，而內地電力企業為配合國策，近年亦紛紛提高低碳清潔能源的機組佔比，尤其是中國電力(02380)，6月底非煤炭機組佔比高達77.07%，按年又升10.71個百分點，比2019年同期更高出42.59個百分點。然而，新能源發電的盈利能力再次備受考驗。
中央在2020年提出中國淨碳排放量在2030年前達到頂峰（碳達峰）、2060年前降至零（碳中和）後，主要上市電企中，不計本身定位就是新能源者，中國電力之後最「落力」擴充可再生能源者就是華潤電力(00836)，6月底風力及太陽能裝機容量比例按年再升4.45個百分點至38.44%。
收入最高的華能國電(00902)亦不輸蝕，6月底風力、太陽能、水力、燃氣及生物質發電機組佔比已從2019年的16.05%飆至32.78%。華能上半年業績乍看不錯，即使每度電均價按年跌3.2%，拖累營業額按年倒退5.73%，由於燃料成本按年跌12.11%，中期純利反而按年增19.8%，並謂「風電和太陽能裝機容量續增，新能源發電量按年快速增長，促進年累計發電量降幅收窄。」
大唐新能源料跑輸大市
然而，大和分析師葉捷賢指出，華能次季純利實際上按年倒退30%，問題正是可再生能源業務，期內風力和太陽能每度電利潤按年瀉約24%，可再生能源電價受壓，以及「棄電」（電力過剩，未能進入電網銷售）等憂慮正成為現實。
因應華能稱「北方電力消費樽頸較嚴峻」，他順手將大唐新能源(01798)目標價劈至1.8元，評級貶至「跑輸大市」，指該企六成產能在東三省、內蒙古和甘肅，恐成「棄電」和電價下跌的主要受害者，中線都不容樂觀。
華能稱，下半年內地煤炭供需「整體平衡」，但煤炭降價壓力持續向電價傳導，電力批發和零售市場「穩價」難度上升。更甚者，新能源電力加速進入市場，綠電需求增長，購電結構差異對零售電價影響愈來愈大，電力現貨市場建設加速推進，競爭更複雜。
潤電過半盈利來自可再生能源，可是上半年相關核心利潤率按年縮5.66個百分點至42.23%，風力及太陽能電站的平均利用小時各跌9.5%及3.7%。中國電力也承認：「在清潔能源產能持續增長的過程中，仍存在棄電和間歇性問題等挑戰」，但「中國政府出台了一系列政策和行動方案，旨在提高電網的靈活性及增強綠電的消納能力。」
煤電純利升恐曇花一現
華電國際(01071)是個例外，6月底非煤炭機組佔比僅20.51%，比5年前更低，按理比上述電力股更受惠煤價下跌，上半年燃料成本按年減少59.85億元，跌幅達15.42%，遠多於上網電價，亦可「資助」97億元的投資計劃。
不過，葉捷賢在評論華能的報告提到，就算煤價今年難以看漲，下半年也未必有煤價下跌推動盈利顯著上升的情況。華電則稱，國家為緩解煤電企業經營壓力，已出台金融優惠、電價調節、能源保供特別債和煤炭優質產能核增、保量控價擴能等紓困政策，可是隨着能源結構加速向綠色低碳轉型，「煤電機組低利用小時、低負荷運行、低電量增幅態勢明顯」。
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