德勤全年收入增3% 創14載最弱

全球經濟不景拖累金融專業服務行業。會計師行德勤全球成員公布，截至今年5月底止的2024財年，收入672億美元，以當地貨幣計，按年僅增長3.1%，為2010年以來最弱增幅。該行明言，為削減成本和簡化組織，正計劃重組全球業務。

預告資源集中4業務 美洲地區是德勤最大的市場之一，惟當地2024財年增長只得1.4%，按年大減16.1個百分點。即使歐洲、中東和非洲地區的收入按年升8.5%，跑贏所有地區，但仍較2023財年12.6%的增幅少4.1個百分點。

若以業務劃分，該行金融諮詢服務成為重災區，收入按年跌3.8%。其次為諮詢服務，收入按年只升1.9%，明顯較2023財年及2022財年的19.1%和24.4%增幅放緩。

據外媒報道，其餘3大會計師事務所安永、畢馬威和羅兵咸永道都有合夥人預計生意增長放慢，一些主要市場的企業迫於形勢要削減開支。面對經濟下行，德勤亦不得不調整資源分配，預告在2025財年期間，會將資源調至「審計和鑑證」、「稅務與法律」，以及「戰略、風險和交易」及「技術和轉型」兩個託管諮詢服務部門。