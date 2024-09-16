港華EaaS業務助客戶省電減碳

港華稱，中國可再生能源發電裝機規模歷史性超過火電，內地能源發展進入新台階，公司於推動可再生能源和智慧能源系統取得顯著進展。其中，位於深圳坪山的開沃汽車生產廠房，單是廠房屋頂便有7.5萬方米，港華為其度身製造能源方案，透過EaaS服務，該項目分布式太陽能達8兆瓦（MW），每年可產超過880萬度綠電，減少4,590噸二氧化碳，節省電費200萬元人民幣。

構建虛擬電廠推算需求 具體而言，不僅在屋頂安裝太陽能板，為廠房提供綠色電力，同時會建立儲能系統儲存剩餘太陽能，應付用電高峰需要，並透過構建虛擬電廠，收集和分析用電數據，推算電力需求，提供精準和彈性的能源供應。

另外，港華亦與濟寧的最大能源企業濟寧能源集團進行戰略合作，一同投資分布式太陽能30MW，並於內地市場銷售碳配額，協助內地城市低碳轉型。濟寧位於山東西南部，孔子和孟子的故里都在境內。

煤氣公司常務董事兼港華行政總裁黃維義早前稱，已改變可再生能源的相關投資策略，出售部分太陽能設施等重資產，出售所得資金將繼續用於投資新的太陽能設備。公司將保留利潤率較高的輕資產，包括能源管理系統、維護人員等，或未來相關的碳交易數據。