資金乏出路 銀行紛投資債券

內銀普遍買債彌補放貸生意下滑，上周五出爐的新增人民幣貸款嚴重倒退，大型銀行整體貸款增速降至中單位數，已算遠遠「跑贏大市」。分析認為，內地頂多會抑制銀行買賣國債，其他政策專項債券始終要有銀行撐場。

專家：長債息或挑戰兩厘 澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，內銀投資債券的增速高於貸款，乃沒有足夠資產供應（放貸生意）所致，市場力量下國債孳息率難免受壓，一旦減息，不排除長年期債息會挑戰兩厘。

至於所謂抑制銀行買債，他認為，更多是「孳息率曲線控制」（YCC），差在與日本透過YCC為債息封頂相反，防止孳息率跌得太急甚至倒掛，「但根本問題係有無咁多資產畀銀行……唔畀銀行買債，地方政府出專項債支持保障房……結果又係要佢買。」

要扭轉當前困局，歸根究柢還是提振內需和民企投資意欲，「變量係通縮預期，通脹預期返嚟世界唔同晒」，但從當局口徑可見，內地救市有很多掣肘，首先中國不會實施量化寬鬆（QE），亦想防止人民幣匯價下跌及其引致的資本外流，財政政策又有「錢從何來」的問題。

華泰證券相信，中國人民銀行上周五在信貸數據出爐後的解讀聲明預示很大機會下調存款準備金率，減按息則仍要顧及銀行的淨息差，並指當前經濟面臨的問題很難單靠貨幣政策解決。

事實上，除了投資（債券）外，內銀上半年還有一個現象，就是存放或拆借予金融機構的餘額按年顯著增加，收益率亦有所上升，跟貸款和債券背馳，問題是其成本，亦即銀行自己接收同業存款的成本漲幅更大，往往對淨息差（淨利息收益率）構成負累。