惠譽料細行合併潮數年內加劇

國際信貸評級機構惠譽發表報告，預期中國監管機構將主要通過整合小型銀行應對近期金融風險，未來數年內地小型銀行的併購活動將會增加，令當局更好地集中資源處理小型銀行的內部控制和治理問題。由2019至2023年間，已有接近70家小型銀行被合併或吸收進其他銀行，而2014至2018年僅有數間併購。

報告指，大多數併購僅涉及未被評級的小型銀行，不影響該機構評級銀行的信用狀況。惠譽估計，併購不涉及大型銀行參與，主要與當局希望限制風險的規模，反映當局非常重視銀行系統的穩定性。惠譽仍對中資銀行營運環境評級為投資級別當中最低的「BBB-」，展望「穩定」，認為內銀應受到差異化監管監督和風險隔離的支持。

減輕倒閉及施援風險 該機構預計，在《金融穩定法》下，各地方政府將主要負責解決其區內的小型銀行風險，將有助於減輕一旦小型銀行出現倒閉帶來的系統性衝擊，並降低大型國有銀行和其他商業銀行被要求支持陷入困境的小型銀行的可能性。

然而，僅靠併購可能無法永久解決小型銀行面臨的風險，幸存的實體仍將面臨挑戰，不同信用狀況的銀行之間的合併，可能會削弱實力較強銀行，從而構成道德風險。