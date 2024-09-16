珠三角長三角不良貸亦漲
工行、建設銀行(00939)和農行上半年珠三角貸款餘額各有5.37%、6.06%及4.84%的「中單位數」增速，比長三角介乎8.23至9.11%慢一截。
內需不足累及廠房
資產質素方面，工行和農行都做不到貸款增長高於不良貸款生成，6月底，珠三角不良率按半年各升0.1個百分點及0.22個百分點，達1.53%及1.45%，建行則回落至1.99%。中國銀行(03988)沒有「珠三角」，而是與河南、湖北、湖南等合稱「中南地區」，不良率微升至1.36%，貸款增長7.63%。另外，工行及農行長三角不良率分別微升至0.71%及0.73%，建行企穩於0.78%。
以上數據俱沒有再拆分貸款類型。澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，珠三角及長三角工廠不少屬出口導向型，由於歐美經濟不算太差，上月全國出口數據仍佳，況且美國減息只是因為經濟增長降溫，所以壞帳不會來自大型出口企業，「關稅喺度咁耐，要執一早就執咗，而且有機會嘅話更加要趁美國關稅加到60%之前出口多啲，所以如果講緊係製造業經營艱難，應該係對內需嘅廠房有問題，始終內需不足。」
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