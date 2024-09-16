珠三角長三角不良貸亦漲

以上數據俱沒有再拆分貸款類型。澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，珠三角及長三角工廠不少屬出口導向型，由於歐美經濟不算太差，上月全國出口數據仍佳，況且美國減息只是因為經濟增長降溫，所以壞帳不會來自大型出口企業，「關稅喺度咁耐，要執一早就執咗，而且有機會嘅話更加要趁美國關稅加到60%之前出口多啲，所以如果講緊係製造業經營艱難，應該係對內需嘅廠房有問題，始終內需不足。」