產經

珠三角長三角不良貸亦漲

工行上半年珠三角貸款餘額僅有中單位數增速。 工行上半年珠三角貸款餘額僅有中單位數增速。
工行上半年珠三角貸款餘額僅有中單位數增速。
內銀業績是經濟實況的重要參考，整體不良率在多數情況下都會因為貸款增速高於不良率貸款而有所下降，但細看地區分布亦有值得關注的現象，「一哥」工商銀行(01398)上半年在珠三角和長三角兩大經濟活躍地區均見不良貸款餘額上升10%以上，珠三角不良率高於集團整體，「三哥」農業銀行(01288)更見珠三角不良貸款餘額半年上升22.75%。
工行、建設銀行(00939)和農行上半年珠三角貸款餘額各有5.37%、6.06%及4.84%的「中單位數」增速，比長三角介乎8.23至9.11%慢一截。
內需不足累及廠房
資產質素方面，工行和農行都做不到貸款增長高於不良貸款生成，6月底，珠三角不良率按半年各升0.1個百分點及0.22個百分點，達1.53%及1.45%，建行則回落至1.99%。中國銀行(03988)沒有「珠三角」，而是與河南、湖北、湖南等合稱「中南地區」，不良率微升至1.36%，貸款增長7.63%。另外，工行及農行長三角不良率分別微升至0.71%及0.73%，建行企穩於0.78%。
以上數據俱沒有再拆分貸款類型。澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，珠三角及長三角工廠不少屬出口導向型，由於歐美經濟不算太差，上月全國出口數據仍佳，況且美國減息只是因為經濟增長降溫，所以壞帳不會來自大型出口企業，「關稅喺度咁耐，要執一早就執咗，而且有機會嘅話更加要趁美國關稅加到60%之前出口多啲，所以如果講緊係製造業經營艱難，應該係對內需嘅廠房有問題，始終內需不足。」
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