內銀個人壞帳飆 前景添憂

內銀個人貸款多以樓按為主，6月底，4大行的樓按不良貸款餘額較去年底一共上升19.73%，不良率升到0.54至0.6%不等，工行和建行升幅都多於0.1個百分點。不良餘額上升之際，民眾仍有「提前還貸」等，使「分母」亦即樓按餘額下跌，兩者合力推高不良率。

澳新估樓按不良率續升 現時港樓跌價已是「家常便飯」，可是7月份逾期3個月以上的樓按比率也不過是0.1%，遠低於工行的0.6%。本港上次接近這個水平，或要追溯至2004年6月。這個數字在亞洲金融風暴後的2000年曾見1.31%，沙士期間最高是1.16%，連同重組貸款就最高1.65%。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆不評論個別內銀，並指中港銀行做法有異，不宜直接對比，但估計不良貸多來自新冠疫情和「三條紅線」政策後「摸頂」入市的買家，預期樓按不良率仍有上升壓力，「個分子升，民眾收縮資產負債表又令個分母跌」。

他續指，鑑於樓價持續下行，內銀抵押品價值也會收縮，但現時很多城市仍在防止樓價下跌，抵押品減值可在窗口指導下得以延緩，而且樓按資產質素也取決於就業情況，反映中產階層的城鎮失業率（上月升至5.3%）尚未太差，且居民存款仍多，不見得內地樓按會重演「香港最慘嘅日子」，亦「可以叫銀行寬限，政策空間仲係有」。

經濟弱損還本付息能力 然而，其他類別個人貸款亦引人關注。消費疲弱除打擊信用卡手續費收入，亦威脅個人經營貸款，工行、建行、農行相關不良餘額上半年累飆47.08%。建行的個人經營貸款在6月底止兩年翻了1.88倍，不良餘額累飆6倍，不良率兩年彈近一個百分點至1.57%，其中0.62個百分點來自上半年。

楊宇霆認為，內地零售總額增長恐持續低於3%。他相信，中央也在籌劃提高民眾收入的方案，包括降低既有樓按利率、減免個人入息稅和社會保障費用，按學術論文，每花一元會帶來0.35元的消費。為了減按息，預期本周五會下調貸款市場報價利率（LPR），並搭配0.5個百分點的降準、中期借貸便利（MLF）息率減0.2厘。

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