基金估美息本輪降至3.5厘 利價值股

Tim Murray憂AI樂觀情緒已過度反映在增長股上。

聯儲局減息已成定局，基金公司普徠仕的多元資產部門資本市場策略師Tim Murray預計，本輪減息周期結束時，聯邦基金利率將回落至3.5厘水平附近，看好價值股多於增長股，因為前者更能受惠減息；債市則更看好投資級別、高收益債券，而非國債。

他接受本報專訪時表示，許多研究估算的「中性實際利率」（又稱「R-star」，即不會導致經濟過熱或冷卻的利率水平）指向1.5厘左右，加上聯儲局有2%的通脹目標，兩者結合便可得出3.5厘的政策利率水平。若經濟出現衰退，聯儲局或把利率降低至中性水平以下，惟目前看衰退機會不大。

普徠仕憂出手慢惹衰退 聯儲局本周議息亦會公布反映未來經濟和利率走勢預測的「點陣圖」，但過去經常估錯。Murray也認為，聯儲局今次同樣有減息步伐太慢的風險，因為任何貨幣政策對經濟的影響素有「長期且可變地滯後」特質，即減息有時很快刺激到經濟反彈，有時卻要等很久才奏效。

在本輪減息周期中，若當局減息迅速影響經濟，經濟將保持健康狀態—甚至可能健康到足以導致通脹再次成為問題。反之，若經濟反應的時延很長，考慮到目前的疲軟趨勢，經濟衰退就成為真正的風險。他說︰「我們有充分理由擔心這次滯後時間會很長，因為在本加息周期開始與隨後的經濟降溫之間，滯後時間相當長。」

他亦表示，美國就業市場仍健康，數據有所轉弱，也只是漸趨於正常化，而非出現衰退。然而，小型公司毛利率轉差趨勢，或成就業市場潛在風險，因小型企業貢獻美國大部分就業職位。以標普600指數衡量，小型公司近年毛利率持續轉差，或使聯儲局在通脹尚未降至2%目標便有迫切減息需要。

對於投資者而言，減息的意義要結合經濟背景。以往美國經濟「軟着陸」，減息對股市較為有利，但踏入衰退時，減息多對股市不利。市場關注經濟前景的不確定性，亦會延伸至股票投資風格上，如小型股估值可能受惠較低的利率，因為其槓桿率較高，但對經濟也更加敏感，更容易受累經濟不景。

Murray看好價值股多於增長股，部分原因是擔心對人工智能（AI）樂觀情緒已過度反映在增長股的股價上，且價值型股票可能會從減息周期中受益更多。論板塊，「債券替代品」包括房地產投資信託基金（REIT）、公用和高息股，可能會受惠減息，因為當債券及存款的利率較低，這些股票的股息收入會更具吸引力。

偏好投資級高收益債 債券方面，他偏好投資等級和高收益債券，因為目前信貸市場顯著強於過往多數減息周期開始時的狀態，如企業槓桿率較低，整體利潤率非常健康，盈利也相對強勁，因此較能抵禦經濟放緩。此外，國債孳息率曲線已反映大量潛在減息，「要國債價格進一步上升，或要經濟衰退或接近衰退，但這種情況不太可能發生」。

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