恒指受內外夾擊 高盛料北水續湧入

西方國家針對中國製產品出口窮追猛打之際，內地多項經濟數據表現遜市場預期，港股勢必受壓，有分析直言，投資者應為自己「留後路」。美資券商高盛表示，強勁的南向資金流入港股，是短期看好港股多於內地A股關鍵因素。

繼美國通過對華電動車、半導體等產品在下周五起加徵關稅議案後，據報歐盟委員會計劃於下周三表決針對中國電動車徵收的最終關稅。無論最決稅率有否下調，中國貨出口愈益艱難，同時要面對內需疲弱。國家統計局公布，8月社會消費品零售總額按年增長2.1%，升幅低於市場預期的2.5%；規模以上工業增加值按年漲4.5%，亦遜市場預期的4.8%。

估計17500點遇阻 iFAST Global Markets投資總監溫鋼城表示，內地公布的多項經濟數據差過市場預期，加上美國再出新招針對內地電商平台，預期周一開市將無可避免拖港股後腿。此外，本周有美國聯儲局最新貨幣政策，預測港股今個星期走向無異於跟投資市場「賭一把」。若投資者有意周一趁低吸納，但也應多留點資金「為自己留條後路」，估計恒生指數在17,500點之上有阻力，支持位在16,800點附近。

高盛研究部中國首席股票策略師劉勁津指，今年南向資金持續流入港股，首8個月流入590億美元，創歷史新高。截至2024年8月，港股通投資者佔港交所合資格港股通總市值及自由流通市值的比例分別為11%及20%，佔港交所現金周轉額的20%，分別較5年前的3%、6%和6%為高，反映離岸股市轉變中的資本保薦和港股通投資者在香港市場「定價權」的不斷提升。

薦股東回報主題 他坦言，許多投資者關注現在是否買入中國中小企的時機，特別是對沖基金客戶仍認為中國是有趣的交易。在南向資金支持下，短期較看好港股而非A股。在政策托底和全球利率下行的背景下，持續看好股東回報主題的股份。

中金指，港股盈利結構有優勢，加上新經濟股份佔比高，較少中游製造業，認為港股表現明顯勝內地A股。