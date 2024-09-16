港銀未必即跟美減息 最快年底調整

美國通脹處於高位，令市場對美國大手減息的預期急降溫，惟最終減幅仍有待觀察。分析認為，即使美國如期開始減息，本港亦未必會即時跟隨，且減幅亦未必會跟足。

料對港元拆息影響微 經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，香港銀行體系資金充裕，港元拆息（HIBOR）近日已率先回落，相信若美國減息0.25厘對拆息影響不大，一個月拆息或會在3.6至3.7厘之間徘徊，要美息進一步向下才有下調。

港元拆息臨近議息跌勢加快，上周五隔夜拆息報2.6531厘，連續下跌5天；與按揭利率相關的一個月拆息報3.7231厘，續創一年新低；反映銀行資金成本的3個月拆息則險守4厘，報4.0104厘。

曹德明指，美國在過去兩年累計加息11次共5.25厘，惟當時港元最優惠利率（P）僅上調5次累計0.875厘，加息次數及幅度遠未及美國。因此，即使美國本周減息，相信本港銀行仍然繼續採取觀望態度，再視乎港元拆息、外圍經濟等因素決定減息步伐；但最少「待美息從現水平下調半厘後，港P才有條件減息」，料P息最快今年底前有調整空間，估計先減0.125厘。

他透露，日前與業界交流發現，銀行對按揭業務的取態轉趨樂觀，尤其是各大銀行早前承諾兩周內通知樓按審批結果後，市場活動逐漸重回正軌。

未推大優惠搶按揭客 儘管近日有大行重推按揭現金回贈優惠，但他不認為銀行會即時推出大額優惠「搶客」；預期年內港銀主要按息會維持4.125厘水平橫行。

港元一個月拆息