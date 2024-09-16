拆倉潮暫完 Yen明年睇衝6港元

上月初日圓套息交易拆倉潮可謂驚心動魄，如今美國即將減息，匯市可會再掀海嘯？法國興業銀行首席亞洲宏觀策略師成箕龍認為，早前的亂象更多是恐慌性「人踩人」拋售，現時日圓淡倉經已被抹去，但法興仍估計日圓兌每美元明年會升至130以下，亦即每百日圓兌港元會升越6算。

套息交易拆倉不全是投機資金，也有個人及企業在內，就投機部分而言確實已大致了結，這從美國商品期貨交易委員會（CFTC）統計的日圓淨淡倉上月急劇平倉，現轉成淨好倉可見。

日本人狂掃海外股債 之前拆倉潮期間被討論的是日本投資者「班資回朝」，「但有趣的是，日本投資者近期重新大舉投資海外」。日本財務省數據顯示，9月7日為止，日本投資者淨增持折合2,820億日圓的海外股票、基金和債券，雖然有所減少，但已連續6個月掃貨，一共接近10.09萬億日圓，扭轉之前6周的趨勢。「由於10年期日本國債孳息率仍低於一厘，擁有龐大海外資產的日本人會否把資金調回日本，尚待觀察。」

每萬韓圜或兌60港元 港人另一熱門旅遊目的地南韓的韓圜方面，來自南韓的成箕龍估計，韓圜兌每美元明年也會逐步升越1,300，比上周五高至少2.25%，即每萬韓圜升至約60港元。儘管南韓央行也會減息，但他相信會比較保守，另一變數是美股會否回調，尤其是科企板塊，事關南韓投資者近年大舉投資海外是左右韓圜的重要因素。

三星電子股價近期跌跌不休，但券商看好韓股與中資股爭奪資金的競爭力，野村早前維持首爾綜合指數今年目標於3,000點，意味潛在升幅達16.5%，指倣效東京的企業管治改革尚處初步階段，且半導體企業今年利潤強勁。

剛好南韓交易所理事長鄭恩甫反駁坊間對企業管治改革「冇料到」的質疑，「南韓文化是龍頭參與，其他都會跟隨」，透露三星集團的企業私下向他表示有意今年稍後會加入推動市帳率升越一倍的「企業價值向上」（CVU）運動。大企業如現代汽車、LG和浦項鋼鐵已表態加入CVU。

日圓淨淡倉上月被急平倉