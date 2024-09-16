人幣兌每美元難越7算

法興：華存通縮風險 匯價年內看貶 上月日圓套息交易拆倉潮把全球金融市場殺個措手不及，隨着美國即將減息，坊間興起美元資產回報下跌令不同資產大漲的分析，就像鞦韆盪去另一邊。然而，法國興業銀行首席亞洲宏觀策略師成箕龍認為，匯率中長線走勢始終由經濟基本因素定奪，就算人民幣貶值壓力會隨美元下跌有所減輕，現階段看並無持續上升的基礎，兌每美元到明年都難望突破7算。

聯儲局將於本港時間周四凌晨二時公布議息結果，芝商所FedWatch工具數據顯示，本周減息0.25厘及0.5厘的機會都是50%，打成平手，交易員又押注今年74.5%機會減最少一厘；對明年底聯邦基金利率的押注較為分散，近半集中在2.5至3厘。高盛則維持本周先減0.25厘的預測。

美經濟急降成升值關鍵 成箕龍接受本報專訪時婉拒提供美匯指數目標，「因為可能不久就下調」，預期權重達57.6%的歐元明年會緩步上升，比重以13.6%次之的日圓也會呈強，上周五為止今季累挫4.49%的美匯指數，明年會逐漸再向下。

如是者，他相信，人民幣也會受惠，但市場已大致反映聯儲局明年減息兩厘之類的預期。「說實話，我們對人民幣的看法在行內較淡，但為免太過偏離市場共識，早前把人民幣兌每美元今年底目標由7.4升至7.2」，即今年餘下時間應回落約1.5%，並預計明年只會區間上落，波幅介乎7至7.2。

「人民幣持續升值的關鍵乃美國經濟急速下滑，大家明年觀察美國息口去向的焦點，也會轉移去減息後美國經濟的表現，但同時，你還要看到中國經濟更堅韌，就目前形勢，這不是我們的基本預期，主要是中國有通縮風險，迄今並無強勁的財政和貨幣政策支持，因此我們還未改變中國經濟動力弱於美國的觀點，尤其美國大選即將臨近。」

特朗普倘勝選 美匯看俏 成箕龍指，民主黨選情有起色使美元近日偏軟，「賀錦麗當選弱勢會持續，若特朗普重奪白宮，且共和黨掌控國會，強美元將復歸……兩人經濟主張上一大差別在於關稅。即使像特朗普所說，現屆拜登政府沒有廢除他向中國加徵的關稅，可是他已揚言再做總統後會把它再大幅提高，市場初步反應將是不利中國經濟，況且中國目前經濟復甦步伐不平衡，連出口都遭殃，後果可想而知。」

早前日圓套息交易拆倉，邏輯乃日本加息增強日圓資產的回報，跟美國相反，況且日圓淡倉今年曾非常龐大，其後就有著名分析師預測這種「資產大挪移」也會上演於被看淡已久的人民幣和中國資產；被吸到高息的美國貨幣市場的資金也會回流至原油期貨，可刺激油價上漲。

成箕龍指，上月確實有出口企業等非投機資金沽售美元和買人民幣，這種「拆倉交易」擴大了人民幣的升幅，但近日已平靜下來，而據他與廠商的交流，不見得他們會單純因為美元貶值就繼續買人民幣。

內地廠商無意班資回朝 「現在美元資產回報會下跌，但中國內地的投資選項不多，不管是存款還是其他，不見得廠商會大舉把資金搬回內地拓展業務，反而不少人都想留些美元開拓海外市場，我不預期他們會大舉『班資回朝』。」

國家外匯管理局預計本周會公布上月銀行結售匯數據，但今年首7個月逆差為1,682.73億美元，即銀行向客戶淨出售近1,700億美元的外匯（售匯），遠多於銀行從需要兌人民幣的客戶接收外匯（結匯），逆差（淨售匯）已超去年全年，其中「貨物貿易」的順差按年縮45.05%，而直接投資的逆差按年飆1.19倍，剛好超越過去14年最高的2016年。

成箕龍認為，內地廠商不會單純因美元貶值而繼續買人民幣。 離岸人民幣年內走勢 歷年內地銀行結售匯順逆差