股市估市：內地政策左右港股走勢

美國總統參選人進行電視辯論後，民調結果顯示賀錦麗表現較佳。雖然目前無法斷言勝負誰屬，但舌戰期間可以肯定的是，雙方對華立場均不友善，此將不利於中港資產市場。

香港寬頻股息率吸引

隨着美國減息周期將至，有助香港寬頻紓緩利息開支壓力，改善現金流，增強其派息能力，帶動估值獲重估。估值上，該股現價對應2024財年預測企業價值倍數（EV/EBITDA）約6倍，低於過去5年平均水平，預測股息率11.6厘，估值偏低，股價向上阻力位3元。（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）