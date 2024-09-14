股市估市：內地政策左右港股走勢
美國8月份核心消費物價指數（CPI）按月增速超預期，致下周減息0.5厘預期降溫。另外，日本央行官員態度偏「鷹」，日美貨幣政策背馳，關注日圓拆倉潮會否重現。
美國總統參選人進行電視辯論後，民調結果顯示賀錦麗表現較佳。雖然目前無法斷言勝負誰屬，但舌戰期間可以肯定的是，雙方對華立場均不友善，此將不利於中港資產市場。
港股後市還要觀望內地政策去向，尤其市傳調低存量房貸利率，恒生指數短期料續於17,000點附近上落。
個股方面，可關注香港寬頻(01310)。香港住宅寬頻競爭環境回穩，公司截至今年2月底止上半財年透過提升增值服務組合，住宅每月每戶平均收入（ARPU）按年上升1%，業務表現穩健。同時，企業方案業務有望逐步改善，公司正在管理手頭上未來兩至3年到期合約，計劃全面調整合約基礎，料可帶來收益增長。
香港寬頻股息率吸引
隨着美國減息周期將至，有助香港寬頻紓緩利息開支壓力，改善現金流，增強其派息能力，帶動估值獲重估。估值上，該股現價對應2024財年預測企業價值倍數（EV/EBITDA）約6倍，低於過去5年平均水平，預測股息率11.6厘，估值偏低，股價向上阻力位3元。（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）
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