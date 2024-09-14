名家筆陣：生成式AI助零售業提升績效

隨着科技迅速發展，生成式人工智能（Generative AI）於各行各業的應用愈來愈廣泛。特別是當前香港零售市道低迷的情況下，零售業者需要尋找創新方法去提升銷售及優化營運。

生成式AI是一種具備創造新內容能力的技術，能夠生成多種形式的文本、圖像、音頻和視頻，並學習及模仿人類的創作方式。生成式AI還擁有強大的語言理解能力，可以很好地理解和生成自然語言，令其在處理文本數據時表現尤為優異。該項技術的應用範圍非常廣泛，無論是自動撰寫產品描述，還是創建個性化營銷內容，都能顯著提高效率和效果。

多方面協助優化營運 應用範疇包括：個性化推薦（Personalized Recommendations）──生成式AI能夠通過剖析顧客的購買歷史和行為數據，產生個性化產品推薦，不僅提升顧客的購買意欲，也促進銷售的增長。例如，已有海外和內地電商平台成功應用此技術，透過精確的推薦系統去提高銷售成績。

自動生成營銷內容（Marketing Content Generation）──生成式AI能自動創作高質量的營銷素材，包括電子郵件、社交媒體貼文及廣告文案。不僅大幅節省時間和人力成本，還能增加內容的新穎性和吸引力。

對話式商務（Conversational Commerce）──生成式AI還可應用於對話式商務，透過虛擬人（Virtual Avatar）和智能客服機械人與顧客互動，提供個性化的產品推薦和購物建議。能提升顧客的購物體驗，還增強銷售轉化率（Conversion Rate）。

庫存管理（Inventory Management）──生成式AI能透過分析銷售數據和市場趨勢預測未來需求，從而優化庫存管理。這不僅有助減少庫存積壓，還能提升資金周轉率。國內外的零售巨企已採用此項技術改進他們的庫存管理系統。

顧客服務（Customer Service）──生成式AI可通過自動化客服機械人，提供全天候顧客服務，解答常見問題並處理簡單的投訴和退貨事宜；不但提高服務效率，還能增強顧客滿意度與忠誠度。

產品與銷售策略開發──生成式AI還能應用於產品和銷售策略的開發，通過分析市場趨勢和客戶反饋，創造出新的產品和策略概念及設計；不僅能加快開發速度，還提升對市場的適應能力（Adaptive Marketing）。

須克服普及應用難題 雖然生成式AI在零售業中展現廣大的應用潛力，但其普及與實施依然面臨多重挑戰。例如，數據隱私和安全問題、技術成本，以及專業人才短缺等問題，都極需解決。然而，隨着技術的不斷發展和深入應用，相信這些難題將逐漸被克服。

可以預期，生成式AI將在零售業中變得愈來愈重要，它不僅能夠幫助零售商提高銷量和優化營運，還能為顧客提供更加個性化和便捷的購物體驗。對香港的零售業者而言，積極探索和應用生成式AI技術，是應對市場挑戰並促進業務增長的重要策略。

香港電腦學會企業架構專家小組執行委員會成員 賴志偉