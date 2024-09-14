舖市消息：西半山舖880萬放售

整體物業價值回落，港島地舖價值平過住宅。西半山般咸道59至61號金風大廈地下D號迷你舖位，以意向價約880萬元放售，平均呎價約29,333元；物業鄰近半新盤個別單位成交價都逾900萬元。

利嘉閣（工商舖）地產許建方表示，近日承業主委託連約放售上述舖位，建築面積約300方呎，該舖現由日式茶飲店承租，每月租金約3.2萬元；若以現時租金計算，回報率約4.4厘。上述舖位處於大廈單邊位，門面闊約13呎，舖深度約26呎，舖內附設63A三相電、來去水及洗手間等配套。

資料顯示，鄰近的住宅半新盤眀徳山，一個高層C室兩房單位，實用面積約410方呎，近月以約940萬元易手，呎價近23,000元。

深水埗劏舖4年照蝕 另外，近年買入的劏舖商場舖位都要蝕賣。資料顯示，深水埗深之都商場3樓單號迷你舖，面積約65方呎，以約43.8萬元登記易手。物業原業主於2020年以約45萬元購入，持貨約4年，帳面跌價約1.2萬元，貶幅約2.7%。