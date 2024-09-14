豪宅損手：陽明山莊蝕34％ 7載首穿兩千萬

樓市持續下行，傳統豪宅價格難敵跌市。大潭陽明山莊事隔超過7年，樓價再度失守2,000萬元，最新有兩房單位大手劈價後，以1,900萬元沽出，3年多大幅貶值約34.5%。

市場消息指出，該盤5座高層37室，實用面積約1,001方呎，兩房間隔，原以約2,800萬元放售，最後大減約900萬元連車位沽出，減幅超過三成，成交呎價約18,981元。據了解，原業主於2021年6月以約2,900萬元購入上址，持貨至今帳面勁蝕約1,000萬元。

據該盤成交紀錄，對上一次錄得低於2,000萬元買賣，已要追溯至2017年3月，當時一個實用面積約1,031方呎兩房單位，同樣以約1,900萬元易手。

此外，資料顯示，鴨脷洲南灣9座高層A室，實用面積約1,051方呎，以套一房設計，新近以約2,000萬元登記成交，呎價約19,029元。據悉，原業主於2017年中購入單位，持貨7年多帳面損失約100萬元。

君臨天下銀主盤貶1350萬 九龍站屋苑本月交投淡靜，暫只有一宗銀主盤成交。市場稱，區內君臨天下3座低層B室，實用面積約1,049方呎，以約2,650萬元沽，呎價約25,262元。單位2021年3月買入，約3年半大幅貶值約1,350萬元，跌幅約33.8%。