新盤市況：啟德海灣8日沽31伙 套近兩億

海璇II成交價4819萬

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，昨日售出的5伙均為一房戶，考慮延伸相關折扣至其他單位，並重申會「不計成本，只求回本」地限量推出折扣單位。他認為，當落實減息，供樓成本降低，能吸引投資者重投物業市場，亦可推動中小型家庭由租轉買。利嘉閣地產總裁廖偉強稱，由即日起9月30日，經該行購入上述項目一手單位的買家，可獲價值約5萬元的旅遊優惠，名額3個。