新盤市況：啟德海灣8日沽31伙 套近兩億
發展商隨行就市，減價賣樓情況持續。嘉華國際(00173)牽頭發展的啟德海灣第1期，昨單日沽出5伙，共涉逾2,486萬元。項目自上周新增折扣變相減價後，8日內共沽31伙，平均成交呎價約16,672元，套現約1.9億元。
海璇II成交價4819萬
嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，昨日售出的5伙均為一房戶，考慮延伸相關折扣至其他單位，並重申會「不計成本，只求回本」地限量推出折扣單位。他認為，當落實減息，供樓成本降低，能吸引投資者重投物業市場，亦可推動中小型家庭由租轉買。利嘉閣地產總裁廖偉強稱，由即日起9月30日，經該行購入上述項目一手單位的買家，可獲價值約5萬元的旅遊優惠，名額3個。
另外，新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，錄本月第9宗成交，最新以4,819.16萬元連車位售出第3座9樓A室，實用面積1,492方呎，屬四房間隔，呎價約32,300元。消息指，同系屯門兆康NOVO LAND第3B期昨晚連沽約8伙。
連方II夥代理推優惠
周六及周日僅得餘貨盤撐場，兩日有至少5盤共55伙推售，推售量按周減少近六成。萬科香港發展的長沙灣連方II，今日以先到先得形式發售11伙。該公司董事總經理周銘禧指，連方系列兩期將由行人天橋連接，便利住戶共享部分會所及公用設施。美聯物業為該盤提供置業優惠吸引新買家。
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