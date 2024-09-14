樓價急挫 5個月最傷

年內瀉逾7% PARK YOHO Napoli蝕37% 美國議息前夕，二手樓市繼續尋底。反映主要屋苑價格表現的地產代理行樓價指數，按周急挫約1.46%，為約5個月來最大跌幅，跌返逾8年的低位，今年已累挫約7.17%，期內新界西指數跌幅較大。元朗錦田北PARK YOHO Napoli套四房單位，約4年帳蝕近四成。

中原城市領先指數報136.66點，屬逾8年低位。本周8項樓價指數全線下跌，當中，大型屋苑及中小型單位，期內均錄約1.54%的跌幅，大型單位回落約1.13%。

分區方面，新界西表現最差，指數按周下跌約2%至126.67點，今年累跌約8.21%，為各項指數中最大，九龍按周下挫約1.69%。至於新界東及港島指數，按周分別回落約1.44%及約0.99%。而該樓價指數的成分屋苑數目，下周起將由原來的138個增至143個。

豐景園持9年仍虧損 事實上，近日二手市場成交，大部分為蝕讓個案，跌價幅度持續擴大。利嘉閣陳庭豐表示，上述PARK YOHO Napoli的28座中層A室，實用面積約1,058方呎，叫價1,100萬元，首置客議價後以1,056萬元購入，呎價約9,981元。原業主於2020年以約1,698.7萬元買入，跌價約642.7萬元，帳面貶值約37.8%。據了解，同屋苑兩房單位最近成交價不足600萬元。

祥益盤嘉茵稱，屯門豐景園3座低層8室，實用面積約309方呎，放盤不足一星期，獲區內客以308萬元購入，呎價約9,968元。原業主持貨約9年，帳面虧蝕21萬元。

新港城兩房輸160萬 鐵路站上蓋項目及藍籌屋苑業主，紛紛以低於購入價出貨套現。中原胡耀祖指，馬鞍山新港城D座低層3室兩房戶，實用面積約321方呎，以455萬元易手，呎價約14,174元，原業主持貨約3年，帳面虧損約160萬元，蝕幅約26%。

美聯羅定康表示，將軍澳新都城2期8座低層C室兩房戶，實用面積約363方呎，以463萬元成交，呎價約12,755元，原業主於2015年以500萬元購入，約9年帳蝕約37萬元，單位跌價約7.4%。

樓市高峰期間做價曾逾1,200萬元的鰂魚涌太古城兩房則王，近日要劈價吸客。美聯范浩軒稱，該盤金山閣中層B室，實用面積約582方呎，望內園景，叫價860萬元，放盤不足一星期，減價至約793萬元成交，呎價約13,625元，減幅約7.8%。

二手樓價指數走勢