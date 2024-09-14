簡訊一覽
●中國神華(01088)8月商品煤產量及煤炭銷售量分別按年升1.8%及持平；運輸業務中，航運貨運量及航運周轉量分別跌9.4%及4.4%；總發電量升15.3%；聚乙烯及聚丙烯銷售量分別升4.2%及2.8%。
●華潤電力(00836)今年首8個月售電量按年增加5.8%，其中，風電增加8.5%，光伏增加177.9%。
●時代集團(01023)發盈警，預期截至今年6月底止年度將按年少賺介乎45至55%；去年度賺約2.02億元。
●創維集團(00751)公布，旗下全資附屬深圳創維RGB，以現金代價13億元人民幣，向南韓LG Display出售合資經營企業10%股權，出售所得資金將用於業務營運及營運資金用途，交易完成後將不再持有相關公司任何股權。
●內地最大餐飲集團百勝中國(09987)表示，旗下創新餐飲模式Pizza Hut WOW首間門店今年5月在廣州開業，大部分店舖以改造Pizza Hut舊店為主，兩個月內新品牌店已逾100家，目標是年底前增至逾200家。
●金管局公布，8月外匯基金的境外資產增加305億元，至35,073億元；貨幣基礎為19,349億元。外匯基金對香港私營部門的債權總額為2,644億元，對外負債總額為298億元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：