歐下月減息機會微央行：視乎通脹數據

歐洲央行本月一如預期宣布減息0.25厘，貨幣市場顯示，歐洲央行10月再減息的可能性暫已從40%降至20%，下一次減息時點可能在今年12月。歐洲央行管理委員會Gediminas Simkus表示，通脹正在趨於平穩，通脹趨勢表明必須進一步降息，利率將繼續下降，但減息速度將取決於數據。

摩通預期，滙控及渣打的回購前景具韌性，而滙控料將於第三季業績時公布進一步回購。提及渣打，市場消息指該行擬發行7.5億新加坡元的固定利率重設永久後償或有可轉換證券，初步固定利率年息5.3厘。是次發行的獨家全球協調人及聯席帳簿管理人為渣打銀行，發行證券的聯席帳簿管理人為星展銀行、華僑銀行、渣打銀行及大華銀行。