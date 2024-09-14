產經

歐下月減息機會微央行：視乎通脹數據

歐央行10月再減息可能性暫已降至20％。 歐央行10月再減息可能性暫已降至20％。
歐央行10月再減息可能性暫已降至20％。
歐洲央行本月一如預期宣布減息0.25厘，貨幣市場顯示，歐洲央行10月再減息的可能性暫已從40%降至20%，下一次減息時點可能在今年12月。歐洲央行管理委員會Gediminas Simkus表示，通脹正在趨於平穩，通脹趨勢表明必須進一步降息，利率將繼續下降，但減息速度將取決於數據。
另歐盟統計局公布，歐元區7月經季調工業生產按月跌0.3%，符合市場預期；前值向上修訂為無升跌。以年率計，7月份經季調工業生產跌2.2%，市場預期跌2.3%；前值向下修訂至跌4.1%。
摩通估滙控進一步回購
銀行業消息方面，摩根大通認為，英倫銀行披露《巴塞爾協定三》的第二部分，對英國銀行的整體影響更為可控，至2030年的一級資本要求增幅少於1%，相對於去年為3%；相信此舉對滙豐控股(00005)及渣打集團(02888)的股東回報上行風險溫和，而圍繞商業房地產（CRE）的政策變化，對滙控有適度正面影響，因其CRE佔貸款總額8.3%；至於渣打受惠於資產負債表表外貸款轉換系數降低。
摩通預期，滙控及渣打的回購前景具韌性，而滙控料將於第三季業績時公布進一步回購。提及渣打，市場消息指該行擬發行7.5億新加坡元的固定利率重設永久後償或有可轉換證券，初步固定利率年息5.3厘。是次發行的獨家全球協調人及聯席帳簿管理人為渣打銀行，發行證券的聯席帳簿管理人為星展銀行、華僑銀行、渣打銀行及大華銀行。
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