長和英國電訊業務合併又受阻

被指致市場競爭大減 調查結果亦指，兩公司一旦合併，可能令客戶獲得的服務減少，例如合約中所包含的數據量減少。暫時得出的結論是合併將導致英國零售和批發流動網絡市場的競爭大幅減少。

3英國回覆傳媒查詢時表示，正在審閱CMA的《可行的補救措施通知》，並會與CMA就不同選項有建設性地溝通，有信心能夠釋除當局的疑慮。其中公司已清楚表明會履行110億英鎊（約1,126.77億港元）的網絡投資計劃及創建一流的流動網絡，並願意由英國通訊辦公室獨立監督和執行這些承諾。

兩間公司認為，合併是一個千載難逢的機會，除上述網絡投資外，也支持英國電訊基建實現數碼轉型。因為有研究顯示，英國在25個歐洲國家中5G覆蓋和速度方面排名第22位，而在七大工業國（G7）國家中數據速度最慢，是次合併可以改變這個現狀。

有信心釋除監管疑慮 3英國行政總裁Robert Finnegan進一步指：「現時英國的流動電訊市場有4家營運商，當中兩家規模較大，另兩家規模較小，市場缺乏有質素的競爭，並不是有效運作。市場亦普遍認為英國目前的數碼基建遠遠未符合需求和未達到應有水準。我們有信心釋除CMA對合併的疑慮，繼續與CMA合作，爭取讓這次合併獲得通過，為英國客戶、企業以至整個社會帶來廣泛裨益。」